Wereldrecord beet! Wim Dumont speelt maar liefst 70 uren petanque voor goede doel: “Pure wilskracht”

Nieuwpoort Restaura­tie reddings­boot Watson schiet goed op: “Nu de motoren erin zitten kunnen we starten met vaartesten”

Het is al van 1987 geleden dat de Watson 2 nog eens heeft gevaren maar na de zomer zou de reddingsboot opnieuw te water gelaten worden voor een reeks testen. De vrijwilligers zijn trots op wat ze al hebben bereikt in het atelier in Nieuwpoort. Dit weekend tonen ze het resultaat aan het brede publiek.

11 augustus