WEER. Vanochtend kans op helder weer in Middelkerke

Vrouwen riskeren jaar cel voor mislukte inbraken in Oostends apparte­ments­ge­bouw

Drie vrouwen riskeren in de Brugse rechtbank een jaar cel voor twee mislukte inbraken in een Oostends appartementsgebouw. Ze beweren op zoek te zijn geweest naar een woning, maar daar geloofde de rechter niets van. “En daarom kom je vanuit Frankrijk in een gehuurde wagen met Nederlandse nummerplaat?”, sneerde hij.