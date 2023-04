WEER. Vanochtend kans op bewolking in Middelkerke

NET OPEN. In koffiebar ‘Madam Caravan’ brengt Cindy Embrechts je heerlijk bakje troost met gebak: “Ook ontbijt aan huis is mogelijk”

Cindy Embrechts (45), vooral gekend als Madam Caravan, heeft haar eigen koffiebar geopend. Na een foodtruck te hebben als Madam Caravan in de Kempen, heeft ze haar eigen zaak geopend in Middelkerke. “Mijn koffie moet het verschil maken”, zegt Cindy. We gingen eens langs in haar nieuwe zaak. Maar waar is haar caravan?