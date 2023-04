WEER. Vanochtend helder weer in Middelkerke

Klantvrien­de­lijk­heid ten top: wagen rijdt bakkerij binnen, maar Chantal (63) blijft brood verkopen

Een auto is dinsdagmiddag tegen de gevel van bakkerij Gheysen in Oostende gereden. De bestuurster en haar baby werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een grote glaspartij van de bakkerij is stuk. Maar terwijl de brandweer volop bezig was, bleef de bakkerin brood verkopen. “Alles voor de klanten”, zegt ze lachend.