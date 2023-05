WEER. Redelijk heldere ochtend in Middelkerke

Iconische Oostendse boekhandel Corman verhuist: “Hier vertrekken, ligt emotioneel moeilijk... Maar we kunnen niet anders”

Het mekka voor de boekenliefhebber in Oostende verhuist, volgende week al. Corman, de laatste overgebleven onafhankelijke boekhandel van de stad, zal op de nieuwe stek meer ruimte hebben om collecties uit te breiden én lezingen te organiseren. “De link met mijn papa, de bijzondere sfeer... We zullen het hier missen, maar we nemen de ziel mee naar de nieuwe plaats”, zegt uitbaatster Valérie Kemp, die uitlegt waarom ze er vertrekken. En een uitverkoop van boeken tipt.