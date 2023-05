WEER. Kans op helder weer vanochtend in Middelkerke

Zestiger die inreed op politiecom­bi vrijgela­ten onder voorwaar­den: “Man werd in verdenking gesteld van gewapende weerspan­nig­heid”

De man die dinsdagavond inreed op een politiecombi in Lombardsijde, Middelkerke, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. De zestiger uit Langemark legde na de aanrijding een positieve ademtest af. “Hij werd in verdenking gesteld van gewapende weerspannigheid”, stelt het parket.