WEER. Kans op bewolkt weer in Middelkerke vanochtend

Middelker­ke nog in onderzoeks­fa­se rond extra laadpalen

In Middelkerke zijn er in totaal 34 laadpalen waarvan de meeste publiek zijn. Of er nog bijkomen is nog niet geweten. “Momenteel zijn we daar nog mee bezig en kunnen we dus nog geen correct antwoord geven omdat dit nog in de onderzoeksfase zit”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk De Poortere (LDD).