WEER. In Middelkerke zo goed als heldere ochtend

IN BEELD. Eindelijk weer aanschui­ven voor een ijsje op de dijk, eindelijk volle terrassen: de drukte aan de kust in 25 foto’s

De frisse bries was nog een beetje spelbreker, maar u kwam, u zag en u genoot aan zee. Op een terras, flanerend met een ijsje of gewoon zeelucht snuivend op een bankje: in Oostende kon onze fotograaf zondag opnieuw een volle zeedijk fotograferen en dat was dit jaar nog niet vaak gelukt. De eerste Waalse lentevakantie is daar niet vreemd aan. De hotelsector is alvast tevreden. 25 beelden waar ook wij vrolijk van worden.