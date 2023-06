WEER. In Middelkerke heldere ochtend

Tim Corbisier van de Proper Strand Lopers is stadsfi­guur van Oostende

Elk jaar organiseert Radio Be One in samenwerking met De Zondag een verkiezing voor de stadsfiguur van Oostende. Het publiek kon kiezen uit acht genomineerden. Uiteindelijk was het Tim Corbisier die met 1.615 stemmen, met de prijs naar huis ging.