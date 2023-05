WEER. Heldere ochtend in Middelkerke

INTERVIEW. Schepen Tom Dedecker (45) overleefde ternauwer­nood val van trap: “Ik herkende zelfs mijn eigen kinderen niet meer”

“De verplegers hadden aan mijn familie al gezegd dat ze afscheid moesten nemen.” 25 oktober 2022 is de dag die alles heeft veranderd voor Tom Dedecker (45). De schepen in Middelkerke, neef van burgemeester Jean-Marie, maakte zich die ochtend klaar om op reis te vertrekken naar Schotland. En toen viel hij thuis van de trap. Twee weken lag Tom in coma en een lange revalidatie volgde. Intussen is hij opnieuw aan het werk. De schepen praat met ons over de voorbije maanden. “Dit ongeval heeft mij anders naar het leven leren kijken.”