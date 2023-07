WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Middelkerke vandaag

Brandweer redt 1.200 kilo zware dekstier van boer Johan (57) uit modderpoel: “Hij leek wel een nijlpaard of krokodil”

Geen alledaagse opdracht voor de brandweer woensdagavond in Diksmuide. Zij waren liefst twee uur lang in de weer met het redden van de 1.200 kilo zware dekstier. Het dier van landbouwer Johan Debruyne (57) was compleet weggezakt in een modderpoel en geraakte niet meer op eigen kracht op het droge. “Door het vele wroeten zakte de stier alleen maar dieper weg.”