We hebben na Evenepoel nog een wereldkampioen op de fiets... Tim Desmet (29) is de beste op een eenwieler: “Het begon allemaal met een YouTube-filmpje”

Nieuwpoort Chris en Kimberly laten de moed niet zakken na brand: “We hebben snel de knop omgedraaid en hopen binnenkort te kunnen heropenen”

Vorige week dinsdag iets voor 17 uur brak brand uit in de handelszaak @The Shop op de Zeedijk in Nieuwpoort. Kimberly Vanoutryve (28) stond toen in de winkel en merkte de rook in de opslagruimte op. “Uiteraard heeft dat een diepe indruk nagelaten”, reageert haar partner en zaakvoerder Chris Leroy (52). “Als ondernemers is er echter maar één weg en die is vooruit.”

28 september