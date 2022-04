Wagen uitgebrand langs E40 tussen Middelkerke en Gistel

Bredene/Oostende ASSISEN. Solange (79) lag begraven in de duinen terwijl iedereen dacht dat ze in een rusthuis zat: “Frank had haar weggestopt, omdat ze begon te dementeren”

Solange Hennaert (79) lag bijna drie jaar lang begraven in de duinen van Oostende, terwijl haar omgeving ervan overtuigd was dat de bejaarde vrouw in een rusthuis zat. En dat allemaal door toedoen van haar zoon Frank Pauwels (50), die haar om het leven had gebracht. “Hij vertelde ons dat hij haar niet bezocht, omdat Solange hem toch niet meer herkende”, vertelden buren. Ook de ex-partner van Pauwels hoorde dat verhaal van hun gemeenschappelijke dochter. Over haar mogelijke rol bij de feiten zaaide ze dan weer twijfel.

