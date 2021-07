Vrouw (68) wordt overreden door kusttram en overlijdt

Oostduinkerke/Nieuwpoort Wie kent Esther, gegraveerd in deze op het strand gevonden ring?

21 juli Een wandelaar heeft dinsdag een ring gevonden op het strand in de omgeving van de buurt Groenendijk in Oostduinkerke, vlak bij Nieuwpoort. Vermoedelijk gaat het om een trouwring. “De persoon was zo eerlijk om de ring binnen te brengen op ons politiekantoor. We zouden graag de eigenaar of eigenares vinden", zegt Ine Deburchgraeve van de politie Westkust.