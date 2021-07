Vrouw (68) wordt aangereden door kusttram en overlijdt

Liefst 56 liter per vierkante meter in Nieuwpoort, wolkbreuk zet straten, kelders en garages blank: “Nog nooit meegemaakt”

26 juli De kustgemeente Nieuwpoort kreeg maandagochtend af te rekenen met een zware wolkbreuk. Verschillende straten kwamen blank te staan waardoor her en der enkele kelders en garages onder water liepen. “Nog nooit meegemaakt in de 15 jaar ik hier woon”, getuigt bewoonster van een getroffen wijk. Ook op campings Kompas en Dunepark was er wateroverlast en in de supermarkt Aldi was het poetsen geblazen.