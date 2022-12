Vrijetijdspark Krokodiel officieel geopend: “Dit urban sports park is uniek”

Middelkerke Twee jaar cel voor koppel dat lijk van camping­moord hielp verbergen: “Script voor de betere horrorfilm”

In de zaak van de zogenaamde ‘campingmoord’ heeft het hof van beroep in Gent een 26-jarige vrouw uit Anderlecht en haar 46-jarige ex-vriend veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. Kelly D. en Bruno C. kwamen na de moord op Mihael P. naar Middelkerke om ‘een probleem op te lossen’. In oktober werden voor het hof van assisen in Brugge al drie daders veroordeeld in de zaak.

14 december