Vrijetijdspark De Krokodiel krijgt er Urban Fun Zone bij

Nieuwpoort/Koksijde Anke en haar collega’s verzuipen in de energiekos­ten: “Van 30.000 euro per jaar naar 11.000 euro per maand”

“We betalen 11.000 euro per maand voor gas en elektriciteit terwijl dat anders 30.000 euro is in een volledig jaar. Het is dus voordeliger om deze winter te sluiten”, klinkt Anke Inghelbrecht, directeur van jeugdverblijf en hotel La Rose des Sables in Oostduinkerke resoluut. En ze is niet de enige bevestigen ze bij de Vlaamse koepel voor onafhankelijke jeugdvakantieaanbieders (Kojeva). Die klopt bij de overheid aan voor extra steun.

11:13