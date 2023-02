Voorzitter van N-VA Middelkerke stapt over naar Vlaams Belang: “Het voelt als thuiskomen”

Voor Patrick Meurice was het naar eigen zeggen onmogelijk geworden om verder achter de huidige politiek van N-VA te staan. “De honger naar mandaten mag nooit primeren op de ideologie van een politieke partij en dit is helaas net wat er in N-VA Middelkerke gebeurt. Dat N-VA Middelkerke liever naar de kiezer trekt met een aantal plaatsen op de lijst van de burgemeester in plaats van hun eigen programma voor te stellen, is voor mij een brug te ver. Meer dan dit kan je de kiezers en de leden niet bedriegen. Ik doe aan politiek uit een ideologische overtuiging, waarvan ik oprecht denk dat de Vlamingen en de inwoners van Middelkerke beter worden. Ik weiger dan ook pertinent om deze standpunten te verloochenen, om toch maar een mandaat te krijgen”, aldus Patrick Meurice.