Vindt u dat het reuzenrad had moeten blijven staan op de Zeedijk in Westende? Dit is jullie mening

Het reuzenrad op de dijk in Westende moest weg, na een klacht van een tweedeverblijver, die vindt dat hij zijn zicht op zee kwijt is. De rechter in Brugge stelt in zijn vonnis dat er mogelijk een bouwvergunning mogelijk is, iets wat burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) ten stelligste ontkent. Dedecker wachtte een rechtszaak ten gronde niet af en verhuisde het rad naar Middelkerke. Wij stelden onze lezers de vraag of een reuzenrad op de Zeedijk wel zou moeten kunnen en kregen ruim 110 reacties ingestuurd. Dit is jullie mening.

Het merendeel van de lezers die reageerden op onze oproep vindt het niet kunnen dat één iemand – een tweedeverblijver – ervoor kon zorgen dat het reuzenrad op de Zeedijk afgebroken moest worden. “Het is jammer dat dit door één iemand kan tegengehouden worden. Nu zijn we in Westende ook het JOE-reuzenrad kwijt. Dat is echt spijtig, want het was top de laatste twee jaren. Westende werd opnieuw op de kaart gezet”, vertelt Tom Geldof uit Wervik, die zelf tweedeverblijver is in Middelkerke.

“Gezellige drukte”

"Een reuzenrad op de Zeedijk moet kunnen. Als je daar een appartement koopt, weet je dat je er de evenementen tijdens de zomermaanden moet bijnemen. Als één iemand al ervoor kan zorgen dat evenementen afgeschaft worden, waar zijn we dan mee bezig?”, klinkt het bij Lieve Vrijdaghs. Ook Frank Castelein vindt dat een reuzenrad op de Zeedijk zou moeten kunnen: “Het zorgt voor animatie voor groot en klein. Anders wordt Westende een dode badstad. Ook voor de handelaars zijn de bezoekers een bron van inkomsten, waardoor ze kunnen overleven. Het rad trekt heel wat mensen aan. Het sociaal leven is ook heel belangrijk. Je ontmoet nieuwe mensen. Na coronatijden weten we allemaal hoe belangrijk sociale contacten zijn.” Volgens Paul Van Mierloo maakt het reuzenrad deel uit van de vakantiesfeer: “Een gezellige drukte moet kunnen.”

Wie op de Zeedijk woont of er een tweede verblijf heeft, weet dat het in vakantiepe­ri­o­des iets drukker is Willy en Lut

Willy en Lut uit Sint-Niklaas zijn ook tweedeverblijvers. Ze hebben een appartement op de Zeedijk in Westende met een prachtig zeezicht. “Tijdens de zomermaanden genieten we volop van het vakantiegevoel en de vele attracties op de Zeedijk. Het reuzenrad vinden we super en mag voor ons zeker daar staan. Wie op de Zeedijk woont of er een tweede verblijf heeft, weet dat het in vakantieperiodes iets drukker is.”

Al zijn er ook wel lezers die niet zo’n fan zijn van het reuzenrad, en andere evenementen aan de kust tijdens de zomer. “Weg met al die zomerse brol en bars. De ganse dag hoor je niets anders dan ‘bonke-bonke-muziek... We worden er zot van. De zee en de kust moeten rust uitstralen”, klinkt het bij Guido Claeyssens. “Die tweedeverblijver heeft meer dan gelijk. Een reuzenrad hoort niet op de dijk te staan”, vervolgt Guido Bosman uit Brasschaat.

“IJzeren gevaarte”

Ook Eric Callemeyn is niet akkoord met een reuzenrad op de Zeedijk: “Ik ben een tweedeverblijver. Elk weekend breng ik door in Westende, schuin tegenover de locatie waar het rad onlangs werd geplaatst. Ook wij waren niet akkoord. Westende is klein, te klein voor dit soort attracties. Westende kreeg net een vernieuwde Zeedijk: supermooi, tot de dijk ontsierd werd door dit ijzeren gevaarte. De doorgang naar de dijk en surfclub is erg beperkt hierdoor. Ik zie dus de meerwaarde niet”, klinkt het. “Enkel nadelen, want dit zal extra volk aantrekken en het moet gezegd dat dit gepaard gaat met overlast (parking, afval, fietsen overal...). Dit verblijf kost ons te veel om telkens geconfronteerd te worden met dit soort heisa.”

