Vind leuke tweedehandsspullen tijdens rommelmarkt op marktplein

Fietstocht in het teken van Vlaamse Feestdag: bewonder IJzertoren en huisje Nys-Ver­moote

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Vlaamse Feestdag. Deze fietstocht neemt je mee langs belangrijke culturele plekken in Diksmuide en Koksijde.