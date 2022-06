VillaVip op komst in Westende

Een VillaVip is een nieuwbouwhuis waar maximaal tien mensen met een beperking wonen. Elke bewoner krijgt er zorg en ondersteuning op maat. VillaVip wil een warme thuis bouwen, waar iedereen zijn eigen ritme en interesses mag volgen. Wat een VillaVip woning uniek maakt, is dat het leven er zeer gewoon verloopt. Hier wordt dagelijks vers gekookt of een film gekeken in de grote woonkamer. Elke bewoner heeft een ruime kamer met een zithoek om zich even terug te trekken en iedere VillaVip heeft een tuin. VillaVip maakt nu plannen om een zorgwoning op te trekken in Westende-Dorp.