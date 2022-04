“Vijf boetes op twee maanden tijd, allemaal onterecht”: Nieuw parkeerbeleid zorgt voor veel problemen

MiddelkerkeHet nieuwe parkeerbeleid in Middelkerke loopt niet van een leien dakje. Na problemen met het aanvragen van hun parkeerkaart, hebben inwoners nu ook verschillende parkeerretributies in de bus gekregen, terwijl ze wel een geldige parkeerkaart hebben. “Totaal onterecht”, zegt Marc Coene, uitbater van Tearoom Littoral op de zeedijk, die zelf al vijf retributies ontving. “Gelukkig zijn ze intussen allemaal wel geseponeerd.”

Veel inwoners kenden al problemen bij de aanvraag van hun parkeerkaart, waardoor de invoering van het nieuwe parkeerbeleid werd uitgesteld. Nu is het nieuwe systeem zo’n twee maanden actief en loopt het opnieuw mis. Zo vallen er heel wat onterechte parkeerretributies in de bus van inwoners. Dat gebeurde ook bij Marc Coene, uitbater van Tearoom Littoral op de zeedijk: “Ik heb de voorbije twee maanden vijf boetes in de bus gekregen, allemaal onterecht. Van die vijf heb ik er zelfs vier in één keer ontvangen.”

Geseponeerd

Intussen zijn alle retributies die Marc ontving wel geseponeerd. “Ik heb onmiddellijk een mail gestuurd naar parkeerbedrijf OPC, dat hier verantwoordelijk voor is, en kreeg na een tijdje het antwoord dat het inderdaad onterecht was. Had ik niets gestuurd, zou ik vijf keer 30 euro moeten betaald hebben. Voor oudere mensen die niet al te vertrouwd zijn met een computer of zelfs geen internet hebben, is dat een groot probleem. Het enige dat zij kunnen doen is de boete betalen, hoewel die onterecht gegeven is. En een afspraak maken bij OPC, dat is al helemaal een klucht. Zelfs als je online een afspraak maakt, kom je terecht in een lange wachtrij. Er zijn soms zelfs meerdere personen aanwezig voor hetzelfde tijdstip. Het is een echt rommeltje bij de bureaus van het OPC.”

Menselijkheid weg

Over de manier waarop de parkeerkaarten gecontroleerd worden, is Marc niet te spreken. “Dat gebeurt met een scanwagen die door de straten rijdt en de nummerplaten scant. Vanaf het moment dat je een seconde stilstaat op een parkeerplaats, sta je er al op, zelfs wanneer je motor nog draait en iemand in de auto zit. Zo kan je zelfs een retributie krijgen wanneer je even stilstaat om iemand af te zetten. De scanwagen rijdt soms ook drie keer op een uur door dezelfde straat. De menselijkheid is dus helemaal weg.”

Ook de markering van de verschillende zones is niet duidelijk. “De bordjes staan zo opgesteld dat je ze niet ziet”, zegt Marc. “Ze staan vaak tegen de rijrichting in of halverwege een doodlopende straat. Dat zou dus ook wel beter mogen.”

Ook positieve punten

Hoewel Marc ontgoocheld is door dit alles, ziet hij ook wel de voordelen van het nieuwe parkeerbeleid. “Ik heb gemerkt dat er nu veel meer plaats is om te parkeren tijdens de weekends en in de vakanties. Auto’s blijven niet zo lang meer op dezelfde plaats staan en er is meer circulatie. Het nieuwe plan heeft dus ook zijn voordelen en sowieso was het tijd om parkeren betalend te maken. Middelkerke was immers één van de enige kustgemeenten waar dat nog gratis was.”

Schepen van Mobiliteit Dirk De Poortere (LDD) betreurt dat veel inwoners onterechte retributies hebben ontvangen. “Als gemeentebestuur hebben wij een parkeerplan opgesteld en de uitvoering van de handhaving toevertrouwd aan een parkeerbedrijf met enige ervaring”, zegt hij. “Helaas hebben wij ook meldingen gekregen van onterecht uitgeschreven retributies. We hebben onmiddellijk de nodige stappen gezet opdat het bedrijf alles zou doen om de fouten recht te zetten en dergelijke feiten in de toekomst te vermijden. Bovendien hebben wij hen de opdracht gegeven om hun aanspreekbaarheid en de beroepsprocedure via hun website te verbeteren. Het moge duidelijk zijn dat wij als gemeentebestuur helemaal niet opgezet zijn met dergelijke manier van werken, maar het moge evenzeer duidelijk zijn dat enkel en alleen het parkeerbedrijf hiervoor aansprakelijk is.” Het parkeerbedrijf konden we niet bereiken, zoals ook de vele inwoners hebben ondervonden.

Parkeerplan optimaliseren

Intussen is de gemeenteraad samengekomen en vinden zij na een eerste evaluatie dat er al enkele bijsturingen nodig zijn. Zo zal het parkeerbedrijf de parkeerzones 1 en 2 in Westende samenvoegen, net als zones 13 en 14 in Middelkerke. “Dat moet de parkeermogelijkheid voor vergunninghouders vergroten, want het bleek dat sommige parkeerzones iets te klein waren. De maximale parkeerduur in de commerciële rode zone wordt ook verlengd van 1 naar 2 uur. Een eerste evaluatie toonde aan dat één uur een te korte parkeerperiode is, en zeker in minder drukke tijden heeft dat negatieve gevolgen voor het handelsbezoek in de commerciële centra”, zegt schepen De Poortere.

Wie gedomicilieerd is in een blauwe zone kan per adres een tijdelijke parkeervoucher voor gasten en bezoekers aanvragen. Met die voucher kunnen bezoekers 12 uur onafgebroken parkeren in een blauwe zone. Die tijdelijke voucher kan je aanvragen op basis van de parkeerzone en de nummerplaat van de wagen, via SMS of via de parkeerapp 4411. Jaarlijks zullen inwoners van de blauwe zone ook tien gratis parkeervouchers kunnen aanvragen. Zijn ze opgebruikt, kan je er nog altijd bijbestellen. Dan betaal je 50 euro voor tien parkeervouchers. Al deze nieuwe regelingen gaan van start vanaf 1 mei.

