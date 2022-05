VIDEO. Bom opgegraven op bouwwerf in Westende

Oostende Oostends grillres­tau­rant My Way wellicht weken gesloten door zware keuken­brand: “Overal was zwarte rook te zien. Het is verschrik­ke­lijk”

“De volledige keuken is zwartgeblakerd. En zeggen dat we pas twee jaar geleden alles vernieuwden. Wellicht zullen we enkele weken gesloten blijven.” De zaakvoerder van grillrestaurant My Way zit met de handen in het haar nadat een zware uitslaande brand zaterdagmiddag de volledige keuken vernielde. De oorzaak ligt bij een friteuse die vuur vatte, waarna de vlammen zich verspreidden via de dampkap. De brandweer kon wel nóg erger voorkomen.

