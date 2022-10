Verwarming twee graden lager, maar geen besparingen op kerstverlichting: deze maatregelen neemt Middelkerke tegen stijgende energieprijzen

MiddelkerkeMiddelkerke zal niet besparen op kerstverlichting en zal pas volgend jaar de straatverlichting doven. Dit laat de gemeente weten. Wat het bestuur nu wel al als maatregel neemt, is de verwarming twee graden lager zetten in de stadsgebouwen. De verlichting van deze gebouwen daarentegen blijft branden.

Verwarmingstoelage

De gemeente voorziet vanuit huisvesting geen specifieke gemeentelijke subsidies. Vanuit welzijn worden er wel ondersteuning voorzien met onder andere een tussenkomst in kader van het gas- en elektriciteitsfonds. “Jaarlijks is er een budget voor tussenkomsten in kader van het gas- en elektriciteitsfonds”, vertelt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Het OCMW kan dan tussenkomen in de noodzakelijke ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding van personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden met hun rekeningen voor gas en elektriciteit. Daarnaast kan het OCMW financiële maatschappelijke steun toekennen aan personen waarvan de schuldenlast van die aard is dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen.”

“Verder kan een verwarmingstoelage worden toegekend in kader van het sociaal stookoliefonds. Het OCMW kan een toelage toekennen, zodat de begunstigden hun woning kunnen verwarmen”, vervolgt burgemeester Dedecker. “Ten derde is er ook het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, wat een voordeeltarief is in functie van de financiële situatie en identiek is bij alle leveranciers. De leverancier is verplicht om het tarief toe te passen wanneer iemand er recht op heeft. Het OCMW verleent de nodige hulp of zet mee de nodige stappen met de betrokkene als men hier recht op heeft.”

