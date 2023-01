Verhuurder van handelszaak bijt in hand van politieman na discussie over niet-betaalde huur

De uitbaatster van het handelspand belde op 19 november in de vooravond de politie op. Ze vertelde dat de verhuurder voor moeilijkheden zorgde in haar zaak en wilde hem buiten. L.M. (62) verklaarde aan de toegesnelde agenten dat hij nog huur tegoed had van de dame. De politiemannen maakten hem duidelijk dat hij daarvoor de normale, juridische weg moest volgen en vroegen hem te vertrekken. L.M. bleef echter minutenlang in de buurt rondhangen. De politie besliste uiteindelijk om hem bestuurlijk te arresteren.

De zestiger verzette zich echter hevig en beet op een bepaald moment zelfs zo hard in de linkerhand van één van de inspecteurs, dat diens huid geperforeerd werd. L.M. bleef tot op z'n proces de beet ontkennen. Hij voelde zich naar eigen zeggen onrechtmatig behandeld door de politie en diende zelfs klacht in tegen hen. De klacht werd uiteindelijk geseponeerd.

L.M. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep sinds de jaren 1990 al minstens zeven correctionele veroordelingen op voor slagen en verwondingen, valsheid in geschrifte, kinderporno en inbreuken op de sociale wetgeving. Voor dat laatste kreeg hij in 2017 nog 15 maanden cel in het Gentse hof van beroep. In het dossier rond de weerspannigheid en de slagen kreeg de man uiteindelijk 4 maanden cel en 800 euro boete. Aan de politieman moet hij 500 euro morele schadevergoeding betalen.