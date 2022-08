Vandalen vernielen trampolines van Johan op het strand: "Gelukkig waren er nog modellen voorradig in de winkel"

Oostende Nooit eerder zoveel Oostendse artiesten op podium van Paulusfees­ten: “Arno zou het niet anders gewild hebben”

Maar liefst een 40-tal Oostendse acts is te zien op de 49ste Paulusfeesten, die vandaag van start gegaan zijn: een record. In 2017 was dat nog maar de helft. Jasper Pollet, al jaren programmator bij de Paulusfeesten, heeft dan ook een evolutie gezien. “Het is veel gemakkelijker geworden, we hebben nu zelfs de luxe om te kiezen tussen de bands", zegt Jasper, die zijn favorieten tipt.

