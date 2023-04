Vandalen gooien beelden van bekende kunstenaar omver: “Ze zijn 100.000 euro waard, lompe ploerten!”

Chris (42) ruimt garage op en vindt mysterieu­ze brief met Hit­ler-postzegels: “Vanuit werkkamp schreef hij zijn ouders hoezeer hij hen mist”

Toen goochelaar Chris Toon tussen zijn spullen aan het rommelen was, vond hij opeens iets heel speciaals: een oude brief, geschreven door een zekere Louis Allard in het jaar 1943. Chris hoopt nu dat hij de brief aan familie van de man kan bezorgen. “Louis beschrijft zijn lange dagen in een werkkamp... Het is zo mooi neergepend.”