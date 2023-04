Van een opvangcentrum tot een vleermuiskelder: op deze 9 plaatsen aan de West- en Middenkust beleef je een beestige Erfgoeddag

Vader van twee denkt exhibitio­nist in elkaar te slaan, maar krijgt nu zelf 15 maanden cel

Hij ging helemaal door het lint, nadat z’n twee dochtertjes van 6 en 9 hem kwamen vertellen dat een man voor hun ogen gemasturbeerd had. M.R. (31) uit Koekelare meende dat Oostendenaar D.D. (70) de dader was en ging hem in elkaar slaan. De oudere man werd echter vrijgesproken voor het exhibitionisme. M.R. kreeg 15 maanden cel met uitstel.