Vader van Ilan (17), die omkwam na botsing met bromfiets, vraagt om slagboom te verwijderen: “Zonder dat ding was ik mijn lieve zoon nog niet kwijt”

Nieuwpoort Sneeuwwit­je en Rapunzel motiveren leerlingen om te lezen

1 september De kinderen van de GO! basisschool De Vierboete in Nieuwpoort keken raar op deze morgen toen ze hun juf of meester plots als sprookjesfiguur over de rode loper zagen wandelen. “We willen zo onze leerlingen stimuleren om te lezen”, verklaart directeur Didier Rogge.