Uitvaart Cornelis bouwt funerarium in Westende: “We willen ons ook op de kuststreek richten”

De familie Cornelis uit Diksmuide bouwt in Westende een nieuw funerarium dat tegen november dit jaar klaar moet zijn. Na Diksmuide en Veurne wordt het hun derde uitvaartcentrum. “We merken in Veurne dat er meer vraag komt vanuit de kuststreek. Daarom investeren we nu in die regio”, zeggen zaakvoerders Michiel Cornelis en Nancy De Ruyter. Intussen is ook de vierde generatie aan de slag in het familiebedrijf.