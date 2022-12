Uitheemse marmerkreeft teruggevonden in parkvijver in Middelkerke: “De vijver droogleggen is de enige optie om ze te bestrijden”

Brugge/Oostende “Stop het politiek gekibbel!”: vakbonden reageren op vechtschei­ding met Oostends ziekenhuis én gedwongen huwelijk in Brugge

De vakbondsorganisaties ACOD, ACV en VSOA van het algemeen ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende reageren furieus op het politiek gekibbel over de ‘vechtscheiding’ tussen Brugge en Oostende én het recente ‘gedwongen huwelijk’ tussen Sint-Jan en Sint-Lucas in Brugge. “Waarom zouden we een openbaar ziekenhuis privatiseren?", vragen de vakbonden zich af.

7 december