Twintiger slaat bewoner van appartement bijna dood: "Het gevolg van het misbruik dat hij tijdens z'n jeugd onderging”

Twee ribfracturen, een scheurwonde in het voorhoofd, een gebroken neus en een bloeding in de hersenen. Een 53-jarige man uit Middelkerke verkeerde op 31 maart vorig jaar even in levensgevaar na een dronkenmansruzie op z'n appartement, zoals het parket het noemde. “De politie trof bij hun aankomst een ravage aan in de flat”, vertelde procureur Jinmin Arnou. “Op de vloer en het tapijt waren bloedspatten te zien. Het slachtoffer kwam met een bebloed en gezwollen gezicht uit de badkamer. Het waren choquerende beelden.”