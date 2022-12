Twee jaar cel voor koppel dat lijk van campingmoord hielp verbergen: “Script voor de betere horrorfilm”

MiddelkerkeIn de zaak van de zogenaamde ‘campingmoord’ heeft het hof van beroep in Gent een 26-jarige vrouw uit Anderlecht en haar 46-jarige ex-vriend veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. Kelly D. en Bruno C. kwamen na de moord op Mihael P. naar Middelkerke om ‘een probleem op te lossen’. In oktober werden voor het hof van assisen in Brugge al drie daders veroordeeld in de zaak.

Lees alles over de ‘campingmoord’ in ons dossier.

De politie van Middelkerke kreeg in de nacht van 6 op 7 december 2017 een verdacht voertuig in de gaten in de Spermaliestraat. Bij een controle werd in de koffer het levenloze lichaam van een dertiger uit Oostende aangetroffen. Mihael P. was zo goed als onthoofd en deels in brand gestoken. Bestuurster Kelly D. en haar passagiers Romuald V. en Bruno C. werden gearresteerd. Even later werden op een camping in de buurt ook Alain D. en Julien B. opgepakt.

Van de kerstmarkt naar de camping

Het onderzoek wees uit dat Kelly D. en Bruno C. waren opgetrommeld om ‘een probleem op te lossen’. Het koppel was nog op een kerstmarkt in Namen toen Kelly D. werd opgebeld door Romuald V.

Julien B., Alain D., en Romuald V. moesten zich dit jaar al verantwoorden voor het Brugse hof van assisen. Ze kregen respectievelijk 27, 27 en 23 jaar cel. Kelly D. en Bruno C. werden correctieel vervolgd voor lijkverberging. In eerste aanleg werden ze veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor D. en tot 15 maanden cel met uitstel voor C.

“Wet niet streng genoeg voor de feiten”

“Dit was een Tarantino-scenario, een script voor de betere horrorfilm, de meest weerzingwekkende en vernederende moord uit mijn carrière”, zei de procureur-generaal voor het hof van beroep in Gent. “Mihael P. werd op beestachtige wijze afgeslacht en zelfs bijna onthoofd!” De procureur-generaal begreep niet dat Kelly D. gewillig meewerkte, terwijl ze wist wat er gebeurd was. Ze maakte daarna haar studies rechten af, volgde een bijkomende opleiding notariaat en werkt nu op een notariskantoor.

De procureur-generaal vorderde twee jaar cel, de maximumstraf, voor beiden en betreurde dat de wet slechts twee jaar cel voorziet voor dergelijke feiten. “Toen de wetgever dit artikel maakte, had het dit verhaal zeker niet in gedachten. Twee jaar is dan ook een passende straf en voor beide een signaal dat men niet zo onmenselijk omgaat, maar eerbied heeft voor de doden.”

Blanco strafregister

Met het oog op een verdere carrière op een notariaat vroeg de verdediging van Kelly D. een werkstraf zodat ze een blanco strafregister kan behouden. Maar het hof ging niet in op die vraag en verhoogde de straffen naar twee jaar cel voor beiden. De straffen werden wel uitgesproken met uitstel, met uitzondering van het deel dat ze in voorhechtenis zaten.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.