Toneelkring Pro-Arte Middelkerke is terug met nieuwe productie: “We zijn verheugd om opnieuw op de planken te staan na twee jaar”

MiddelkerkeTwee jaar hebben de leden van toneelkring Pro-Arte Middelkerke hun hobby niet kunnen beoefenen. Nu zijn ze terug met een nieuwe productie genaamd ‘Wat een dag!’ die bestaat over negen fragmenten die allemaal rond hetzelfde thema gaan: een speciale dag uit het leven. “De mensen zullen zich wellicht in één van de personages kunnen herkennen”, zegt Frankie Van Troostenberghe, regisseur van het stuk.

“Twee jaar op rij hebben we onze hobby niet kunnen beoefenen, twee jaar hebben we de mensen niet kunnen verwennen met een amuzant avondje toneel. Daarom zijn we nu verheugd om iedereen uit te nodigen op onze nieuwste productie ‘Wat een dag!’ die plezante fragmenten uit het leven grijpt”, vertelt Frankie.

Speciale dag uit het leven

De voorstelling bestaat uit negen losse fragmenten rond het gemeenschappelijk thema: een speciale dag uit het leven van. “Het zijn negen verschillende stukjes telkens met een ander onderwerp”, zegt Frankie. “Zo heb je bijvoorbeeld een broer en zus die ruziemaken, iemand die niet wil werken die naar een sollicitatie gaat, een oudere man die een bordeel bezoekt en iemand die op pensioen gaat. Daarnaast is er ook één bekend fragment ‘Diner for one’ die traditioneel ieder jaar op de Duitse televisie wordt vertoond. Wij spelen het onder de titel ‘Miss Sofie’s Diner’. Stof genoeg om de mensen een avondje amusement aan te bieden. En de mensen zullen zich wellicht in één van de personages kunnen herkennen.”

“Tussen (bijna) ieder fragment is er ook een decorwissel wat voor de technische ploeg een hele opdracht is. Dit mag niet te lang duren, omdat dit anders onaangenaam zou zijn voor het publiek”, vertelt Frankie. “Er zijn in totaal 12 spelers, waaronder enkele nieuwelingen, die telkens in één of meerdere stukjes meespelen. De oudste acteur is 79 jaar, de jongste actrice 17 jaar. Ze kijken er allemaal heel erg naar uit.”

De voorstellingen vinden plaats in De Branding op vrijdag 9 december en zaterdag 10 december om 20 uur en op zondag 11 december om 14.30 uur. Inkom bedraagt 10 euro. Kaarten zijn beschikbaar via tickets.middelkerke.be, cultuurdienst@middelkerke.be, telefonisch op 059 31 95 53 of in het kantoor van de cultuurdienst in de Populierenlaan 35.

