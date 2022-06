Tips voor een leuk wielerweekend aan zee tijdens het BK: “Wie wil, kan zich aan een fietstocht wagen of een volksfeest bijwonen”

MiddelkerkeWielerliefhebbers moeten dit weekend in Middelkerke zijn. Dan staat het BK wielrennen gepland en zal de hele gemeente dus in de kleur van de koers staan. “Wie niet koersminded is, moet dit weekend niet naar Middelkerke komen”, zegt schepen van Sport Henk Dierendonck (LDD).

De VIP-tenten bij de aankomst op de Koninginnelaan krijgen vorm, wielerliefhebbers beginnen hun weg te vinden naar Middelkerke en de renners maken zich ook klaar. Dit weekend staat in Middelkerke alles in teken van de koers. Schepen Henk Dierendonck gaf ons tips om er een geweldig wielerweekend van te maken.

Volledig scherm Kompas Camping in Westende. © Kompas Camping

Overnachten

Om er een echt leuk wielerweekend van te maken, moet je natuurlijk in Middelkerke verblijven. Van B&B’s en campings tot vakantiehuizen en hotels, er is voor iedereen wat wils tussen de deelnemende logeerplekken.

Als eerste denkt de schepen aan de vakantieloges op Hof ‘Moye Tyt’ in Wilskerke. “Dit is een prachtige locatie in de polders van Middelkerke. Heel het centrum van Middelkerke zal dit weekend afgesloten zijn door het BK waardoor je niet binnen zal geraken met de auto. In Wilskerke zal je wel nog binnen geraken. Van daaruit kan je gemakkelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar het centrum van Middelkerke of je kan ook richting de andere deelgemeenten van Middelkerke gaan om de renners te zien.”

Voor wie liever naar een camping gaat, denkt Henk Dierendonck aan Kompas Caming in Westende: “Je bent zowel dicht bij het centrum van Middelkerke, Westende zelf en deelgemeente Lombardsijde. De camping is op tien minuten wandelen door de duinen van het strand. Je kan er kamperen met je tent, caravan of camper, of je kan ook een Comfort of Premium Lodge verhuren.”

Ook voor wie in een B&B tot rust wil komen, heeft de Sportschepen een tip. “Er zijn een paar goede B&B’s in Middelkerke, maar als je er één zoekt in het centrum van de stad, dan ben je bij B&B Lupuline goed. Ze zijn te vinden vlak bij het Normandpark en de Markt waar de start plaatsvindt. In hun kamer vind je alles terug dat je nodig hebt voor een leuk weekend aan zee.”

Volledig scherm De VIP-zone aan de aankomst wordt volop gebouwd. © rv

Langs het parcours

Langs het parcours zal je renners goed kunnen zien. De meeste mensen willen aan de start of aankomst staan, maar er zijn nog andere mooie plekken waar je de renners goed zal kunnen zien.

Vanzelfsprekend raadt Dierendonck allereerst de fanzone in Lombadsijde aan: “Een leuke plek om alles te volgen is natuurlijk de VIP-zone aan de aankomst. Er zijn ook vier fanzones waar je samen met andere wielerliefhebbers naar de koers kan kijken. Aan de aankomst is er één, op de Zeedijk ter hoogte van de Rotonde in Westende, aan het A. Meynneplein en ook in Lombardsijde is er een grote feestzone. De fanzone in Lombardsijde is zeker een aanrader. Er zal randanimatie zijn met onder andere een klimmuur, grime en een goochelshow. Er zal een groot volksfeest zijn met muziek. Het is ook het geboortedorp van Freddy Maertens en dus zal hij daar gevierd worden en in de bloemetjes gezet worden. Misschien kom je hem zelfs tegen het lijf.”

Voor wie liever op een rustige plek naar de wedstrijd kijkt, kan in de Warandetoren terecht: “De Warandetoren in de Warandeduinen is een goed uitkijkpunt. Je zal er alle actie kunnen zien vanop hoogte. Zowel wanneer ze langs de Koninginnelaan als de Westendelaan passeren, zal je ze zien. Dit is ook een mooie plek om even van het uitzicht te genieten.”

De beste plek blijft volgens de schepen ongetwijfeld de Zeedijk: “Een betere plek kan je niet bedenken dan de Zeedijk zelf. Naar de renners kijken met zicht op zee, meer heb je niet nodig. Dit zal een prachtig zicht zijn: de renners, de supporters en de zee.”

Volledig scherm Met expeditie Hinterland kan je het Middelkerkse polderland ontdekken. © rv

Zelf met de fiets rijden

Het hoogtepunt van het wielerweekend is natuurlijk zondag wanneer de profs zullen rijden en iedereen naar hen zullen kijken. Maar zelf kan je ook genieten van een ritje met de fiets.

Zaterdag, de dag voor het BK, kan je jezelf wielrenner wagen met Ride Middelkerke. “Iedereen is welkom om mee te rijden. Er is een kort parcours van 30 kilometer voorzien voor gezinnen met kinderen, er is een parcours van 60 kilometer als je wat meer wilt rijden. Echte wielerfanaten kunnen de lange route van 110 kilometer rijden. De laatste 500 meter bevinden zich op de aankomst waar ook de profs zullen aankomen. Zo kan je je daar helemaal wanen alsof je een echte koers rijdt. Er wordt ook voor bevoorrading gezorgd.”

Wie er dan nog niet genoeg van heeft, kan altijd het Mountainbikeparcours Norbert Dedeckere verkennen tussen de duinen. “De Norbert Dedeckereroute loopt ten oosten van Middelkerke bijna volledig door de duinengordels tot aan het natuurreservaat Schapenweide. Daar maak je rechtsomkeer en ga je door de Warandeduinen. Na een passage aan de zuidzijde van de Sint-Laureinsduinen volgen onverharde stroken langs het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. Via pittoreske polderwegen kom je terug in Middelkerke. Zowel beginnende als ervaren mountainbikers zullen deze route graag rijden.”

Middelkerke bestaat echter niet enkel uit het strand. Doorheen de zomer zijn er verschillende fietsroutes in het Hinterland, waar men de polders kan ontdekken: “Het is een prachtige plek om met de fiets te rijden. Het is altijd leuk om tussen deze mooie natuur te fietsen.”

Het BK Wielrennen in Middelkerke vindt zondag 25 juni plaats. Meer info en het parcours kan je allemaal terugvinden op wegwielrennen.bkmiddelkerke.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.