Tijdelijke gratis zomerparking in Middelkerke

De tijdelijke zomerparking bevindt zich op het bedrijventerrein De Kalkaart en is vlot bereikbaar vanaf de Rietstraat of de Kalkaertweg. Er is plaats voor zo’n 550 plaatsen. De parking is gratis, er is geen tijdsbeperking en ze valt niet onder het beheer van het parkeerbedrijf. Dankzij de aanleg in ruwe gravel is de parking weersbestendig en altijd toegankelijk.