Thema van Zandsculpturenfestival is bekend: “6.000 ton zand: dat zal indrukwekkende dinosaurussen opleveren”

MiddelkerkeDe tweede editie van het Zandsculpturenfeestival in Middelkerke zal volledig in het teken staan van dinosaurussen. Vorig jaar leverde het thema ‘F.C. De Kampioenen’ meer dan 100.000 bezoekers op, maar dat waren vooral Vlamingen. Met ‘Dino’s in the Sand’ hoopt de organisatie een internationaler publiek te lokken.

Deze zomer zullen de dinosaurussen weer tot leven komen, dit keer in de vorm van zand op het Zandsculpturenfestival in Middelkerke. Verwacht je naast sculpturen van de gekende soorten zoals de velociraptor, de stegosaurus en natuurlijk de T-Rex ook aan tal van spannende scènes. “Het zal zeer indrukwekkend zijn”, zegt promotor bij MB Presents Peter Monbailleu. De ‘echte’ dinosaurus Sandy was aanwezig bij de bekendmaking.

Quote We gaan zo’n 2.000 ton zand extra voorzien, wat neerkomt op een totaal van 6.000 ton. Zo kunnen we meer en nog grotere sculpturen maken Peter Monbailleu, MB Presents

Internationaal thema

Vorig jaar bezochten meer dan 100.000 mensen de eerste Middelkerkse editie van het Zandsculpturenfestival. Het thema toen was FC De Kampioenen, waar vele Vlamingen blij mee waren tijdens een vakantie in eigen land. Maar heel wat Waalse en buitenlandse gasten waren teleurgesteld. “Alleen Vlamingen kennen de serie en kwamen dus langs om de zandsculpturen te zien”, vertelt Peter Monbailleu. “Daarom hebben we voor de tweede editie gekozen voor een universeel thema dat iedereen zal boeien: dinosaurussen. Jong en oud vindt deze oeroude wezens interessant en zo kunnen we een meer internationaal publiek trekken.”

Beter bereikbaar

Om het evenement nog beter bereikbaar te maken, zal deze editie georganiseerd worden op het strand ter hoogte van het De Greefplein. “Vorig jaar stond het Zandsculpturenfestival bij de Rotonde in Westende, maar dit jaar zal daar ‘Tien Om Te Zien’ plaatsvinden”, zegt Peter Monbailleu. “We hebben dus een nieuwe plaats moeten zoeken en die vonden we bij het De Greefplein. Daar komt het gloednieuwe festivalterrein van meer dan 5.000 m2. Deze locatie ligt dicht bij de tramhalte De Greefplein en is dus ideaal bereikbaar, ook voor wie gebruik maakt van het openbaar vervoer.”

Volledig scherm Peter Monbailleu bij de eerste zandsculptuur die we alvast als voorsmaakje te zien kregen. © Emelyne Six

Gigantisch veel zand voor gigantische wezens

In 2021 werd zo’n 4.000 ton zand gebruikt voor de sculpturen. Maar dinosaurussen zijn nu eenmaal gigantisch, dus zal er ook meer zand nodig zijn. “We gaan zo’n 2.000 ton zand extra voorzien, wat neerkomt op een totaal van 6.000 ton. Zo kunnen we meer en nog grotere sculpturen maken”, aldus Peter Monbailleu.

Deze editie van het Zandsculpturenfestival zal dus nog groter en beter zijn dan de vorige editie. Nu het weer kan, zal ook het aanbod aan animatie uitgebreid worden. Er komen onder meer workshops, een opgravingszone en speciale dino-events, zoals bijvoorbeeld een link met de ‘Jurassic Park’-films.

Must see

Het festival wil ook extra inzetten op activiteiten voor de jongste dinofans. “We willen kinderen betrekken bij de creatie van het evenement en daarvoor gaan we samenwerken met een aantal scholen”, vertelt Peter Monbailleu. “En net zoals vorig jaar vragen we aan het publiek om de laatste sculptuur te ontwerpen. Zo vinden we de perfecte opvolger voor Jefke.”

Tom Dedecker, schepen van toerisme en evenementen van Middelkerke: “Het Zandsculpturenfestival was vorige zomer een denderend succes. Na een positieve evaluatie verwachten we nu nog mee. Ook het thema doet het beste hopen. Dino’s zijn een algemeen en aantrekkelijk thema voor jong en oud. We stuurden alvast de locatie bij, zodat het event nog toegankelijker wordt en de organisatie meer kan inzetten op een topbeleving voor duizenden bezoekers. Ook voor onze eigen inwoners is het Zandsculpturenfestival een ‘must see’. Daarom verkopen we opnieuw voordeeltickets voor onze eigen inwoners en tweedeverblijvers.”

Het Zandsculpturenfestival in Middelkerke vindt plaats van 1 juli tot en met 11 september. Tickets zijn vanaf nu te koop via www.zandsculpturenfestival.com.