Terug naar de gloriedagen van ‘Tien om te Zien’ met Jos Van Oosterwyck: “Er stak plots 20.000 frank bij een single, om toch maar op het podium te geraken”

Theatercom­pag­nie Mongan kondigt eerste productie aan

Inneke Wernaers en Eddy Suys zijn volop aan het repeteren voor hun eerste productie met hun nieuwe theatercompagnie Mongan, die ze vorig jaar hebben opgestart. Het koppel zal zelf op de planken staan, de regie is in handen van Inneke Wernaers en de techniek wordt verzorgd door Marc De Laet. Het verhaal gaat over een vrouw en een ‘clochard’ die elkaar in een park ontmoeten en onverwacht naar elkaar toegroeien. Ze spelen zowel in Middelkerke als in Mechelen. Tickets zijn beschikbaar vanaf 1 augustus.