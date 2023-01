Tamara en Robert heropenen café De Sterre met nieuwjaarsdrink: “Blij dat deze dorpsiconen terug zijn”

Oostende Gloria opent ministore voor grote maten in haar eigen garage: “Vrouwen met rondingen verdienen ook mooie kleren”

In 2020 begon Gloria Kadia Mpanzu (33) met haar webshop Curvy Catwalk waar je kleren kan kopen in grote maten. Na veel vraag van haar klanten, heeft ze nu ook een ministore geopend in haar eigen garage in de Frère-Orbanstraat 66. “Nu kunnen mijn klanten op een fysieke plek kennis maken met mijn producten en kunnen ze de kleren passen”, vertelt Gloria.

28 december