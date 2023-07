Stralend zonnig weer in Middelkerke vandaag

MIJN STAD. Oud-brandweer­ad­ju­dant en zee-animator Luc David (66) over zijn Nieuwpoort: “Met wat geluk steken zeehonden hier hun kopje op”

Een geboren en getogen Nieuwpoortenaar, die de kuststad in zijn hart draagt. Luc David (66) was liefst 42 jaar brandweeradjudant en preventieadviseur van de stad. Ook tijdens zijn pensioen blijft hij actief, als natuurgids en animator die zeeklassen op toer neemt. De ideale man dus om ons rond te leiden in Nieuwpoort. “Deze stad heeft toprestaurants, het is moeilijk om te kiezen.”