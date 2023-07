Foodsavers en Dreamland brengen speelgoed tot bij gezinnen in armoede

Foodsavers regio Middenkust, waar Stad Oostende initiatiefnemer in is, verzamelt, sorteert en herverdeelt voedseloverschotten via sociale organisaties en OCMW ’s in de regio. Dankzij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Dreamland komt daar nu ook een luik rond speelgoed bij. Zo kunnen kinderen die opgroeien in een gezin in armoede ook toegang krijgen tot ontwikkelingsstimulerend materiaal.