Terug naar de glorieda­gen van ‘Tien om te Zien’ met artiesten Frank Valentino en Bingo!: “Het was genieten. Zoiets maakt de Vlaamse showbizz nooit meer mee”

‘Tien om te Zien’ slaat haar tenten deze zomer op in Middelkerke. Niet alleen populaire vaste waarden als Bart Kaëll of Clouseau profiteerden er optimaal van. Ook vandaag minder bekende namen scoorden hits voor een volle Zeedijk of een dampende Manhattan. De West-Vlaamse artiesten van toen blikken maar wat graag terug: “Ik kon plots dertien keer optreden in één weekend”, zegt Frank Valentino. “Ik geniet nog evenveel van het podium als toen.”