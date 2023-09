Dodelijk ongeval in Diksmuide te wijten aan ‘flakka’: “Zelfs als die drug niet meer in je bloed zit, kan het nog gevaarlijk zijn”

De man (32) die afgelopen weekend een dodelijk ongeval veroorzaakte bij een inhaalmanoeuvre in Diksmuide, was onder invloed van ‘flakka’. Dat is een designerdrug die de effecten van speed en xtc combineert. Volgens toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven kan die drug zelfs desastreuze gevolgen hebben als hij niet in het bloed zit. “‘Flakka’ wordt gevapet, gesnoven of zelfs geinjecteerd. Dan kom je ook lichamelijk in de problemen.”