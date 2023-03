Sterke laureaten tijdens eerste Nacht van de Ondernemer

Na beachclub De Kwinte opent Matthias Vitse nieuw café ‘t Bar’ke: “We willen dat het een echt volkscafé wordt dat sfeer, folklore en sport ademt”

Eind vorig jaar moest Matthias Vitse (41) na elf jaar afscheid nemen van beachclub De Kwinte. Het bestuur van de surfclub wou het contract niet verlengen. Gelukkig heeft Matthias snel een nieuw avontuur gevonden in de RACB Camping, waar hij een nieuw café zal openen. “Ik was liever wat langer in de Kwinte geweest, maar ik ben blij dat ik snel iets nieuws heb gevonden”, zegt Matthias. We gingen eens langs in ‘t Bar’ke.