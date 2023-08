Sprookjestekening van Freek (11) komt tot leven als grote zandsculptuur: “Mijn inspiratie? Die vond ik in de Efteling”

Team Fischer start met lessen Start To Run: “In twaalf weken loop je 5 kilometer”

Moet je dringend iets doen aan die overtollige vakantiekilo’s? Of wil je straks gewoon mee kunnen genieten in groep van een looptochtje langs strand en duinen? Dan is er goed nieuws, want de vzw Team Fischer pakt vanaf september voor het eerst uit met een cursus Start To Run in Oostende.