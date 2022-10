Spanning troef tijdens Halloween-lasershoot in bibliotheek

Diksmuide Ma­rie-Charlotte combineert kapsalon met boetiek: “Even shoppen terwijl de haarproduc­ten inwerken”

MarieBe in de Woumenweg 275 in Woumen bij Diksmuide is open. Zaakvoerster Marie-Charlotte Barth (22) verwelkomt je in haar kapsalon dat ze combineert met een hippe kledingwinkel. “Kwestie dat de klant zich niet verveelt”, knipoogt ze.

27 september