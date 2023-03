Socio-culturele vereniging De Blauwe Vlinder viert 40-jarig bestaan

Nu telt de vereniging een 200-tal leden. “Maar er was een moment dat we zelfs een 400-tal leden hadden. Een aantal zijn intussen overleden, sommigen vinden er de tijd niet meer voor of vinden een andere hobby. Er is nu ook veel meer mogelijkheden dan vroeger”, vertelt voorzitter Lisette Jonckheere. “Maar we zijn nog steeds één van de grootste vrouwenbewegingen van Middelkerke. We komen heel vaak samen om tal van activiteiten te doen. Eén van die activiteiten is al 40 jaar een traditie: de paella-avond. Dit jaar zal die opnieuw doorgaan en die zal elk jaar dat we bestaan gebeuren.”