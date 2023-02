Snelle komt deze zomer naar Proximus Pop-up Arena met zijn De Lieve Jongens Band

Snelle is de voorbije jaren zowel in Nederland als in België een bekende naam geworden. Met nummers als ‘Kijk Ons Nou’ met Metejoor, ‘De Overkant’ met Suzan & Freek en ‘Blijven Slapen’ met Maan had hij al snel een paar hits. Nu komt hij deze zomer naar Middelkerke samen met zijn band om deze en nog andere hits live te brengen in de Proximus Pop-up Arena. Tickets kosten tussen 39.50 en 59.50 euro en zijn beschikbaar via popuparena.be.