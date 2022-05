Sluze Kermesse is terug na twee jaar met hondenkermis en mystery guest: “We hebben al drie jaar moeten zwijgen over wie het is en kijken ernaar uit het eindelijk te mogen vertellen”

MiddelkerkeDe laatste editie van Sluze Kermesse is al van 2019 geleden. We zijn nu drie jaar later en het mag eindelijk weer plaatsvinden. Organisatoren Bart Vandekerckhove en Steve Lobbrecht zijn daar heel blij om. “We hebben lang genoeg mogen wachten en kijken er dus extra naar uit”, zegt Bart.

Deze editie zal dan ook extra speciaal zijn. Zo zal het voor één keer geen vierdaagse evenement zijn, maar een vijfdaagse. Van 2 tot en met 6 juni zal het Marktplein van Middelkerke één groot feestplein zijn. Ook nieuw dit jaar is een optreden van een mystery guest en een hondenkermis. Er zal ook zoals elk jaar verschillende artiesten langskomen. Zo staan namen als Laura Lynn, Swoop, Wim Soutaer, Truephonic met Coco Jr. en Wendy Van Wanten op de planning.

Duet met Jettie Pallettie

Ook Jettie Pallettie zal weer van de partij zijn en dat voor de tiende keer. “Jettie Pallettie is intussen een vaste waarde geworden op Sluze Kermesse”, vertelt Bart. “Een paar jaar geleden hebben we voor de grap gezegd dat op de tiende editie dat ze komt, zij en ik een duet zullen zingen. We zijn nu zo ver en we hebben ons woord gehouden. Op vrijdagavond zal ik dus op het podium kruipen met Jettie om een duet te zingen. Het nummer is al bekend, maar hou ik nog geheim. Nu moet ik het vooral oefenen zodat ik er klaar voor ben op de avond zelf. Want ik heb wel een beetje stress, ik ben geen professionele zanger, maar ik kijk er wel heel erg naar uit om het podium te delen met haar.”

Optreden van mystery guest

Nieuw dit jaar is een optreden van een mystery guest. “Niemand weet wie het is, behalve het bestuur onder wie ik en Steve, de artiest(en) en de mensen achter de schermen”, zegt Bart. “Het is al sinds 2019 dat we weten wie zal komen. Die artiest stond gepland voor de editie van 2020 maar dat werd uitgesteld en hetzelfde gebeurde in 2021. We houden dus intussen al drie jaar de naam van de artiest of artiesten geheim en we zijn blij dat we het binnenkort eindelijk mogen vertellen. Om de lokale handelaars erbij te betrekken, hebben we beslist dat je voor dit optreden enkel een inkomticket kan verkrijgen via een spaarkaart. Bij de deelnemende lokale handelaars kan je een sticker verkrijgen. Wanneer je er acht hebt, kan je je spaarkaart inruilen voor een inkomticket. Enkel zo zal je binnen mogen. Intussen zijn er nog maar acht kaarten beschikbaar. Dus als je er nog bij wil zijn, moet je snel zijn. Het is de eerste keer dat we dit doen en we hebben gezien dat het heel erg leeft bij de bewoners. We zijn dus van plan om dit volgend jaar sowieso opnieuw te doen.”

Volledig scherm De affiche voor de hondenkermis waarop de twee honden van Bart op pronken. © rv

Hondenkermis

Naast de mystery guest dat nieuw is, is er ook voor de eerste keer een hondenkermis. Op 5 juni zullen alle honden en hun baasjes welkom zijn om samen te genieten van spelletjes en een wandeling. “Er zal van alles te doen zijn voor zowel de honden als de baasjes”, vertelt Bart. “Zo zullen er kermisspelletjes zijn op maat gemaakt voor honden. Je zal er ook foto’s kunnen nemen met je hond in een photobooth en ze zullen ook kunnen smullen van veel lekkers bij de hondenbar. Er staat ook een fotowandeling gepland waar mensen rond de gemeente kunnen wandelen en op verschillende plaatsen foto’s kunnen nemen. Kinderen zullen verschillende workshops kunnen volgen rond het thema hond zoals bijvoorbeeld hondenkoekjes bakken en hun eigen leiband maken. Het zal een leuke dag zijn voor zowel de honden als de baasjes.”

Volledig scherm Sluze Kermesse vindt plaats van 2 tot en met 6 juni. © rv

Gratis

Het zal opnieuw een mooi gevuld programma zijn op Sluze Kermesse. Naast de optredens en de hondenkermis, staat ook een dartstoernooi gepland van de Riviera club, je zal er Harley Davidsons kunnen bezichtigen, er zullen zo’n 14 kermisattracties te vinden zijn en een rommelmarkt. Dus voor iedereen wat wils. Het is dan ook allemaal gratis en bij de organisatie willen ze dat graag zo houden. “We hebben het altijd gratis kunnen houden en hopen dat zolang mogelijk te kunnen blijven doen. We willen dat het voor iedereen toegankelijk blijft”, zegt Bart. “Vooral door onze vele sponsors kunnen we het gratis houden en ook door de hulp van het gemeentebestuur. Ook onze talrijke vrijwilligers die altijd met een glimlach meehelpen, zijn we heel dankbaar. Zonder al deze hulp, zou Sluze Kermesse niet bestaan.”

Sluze Kermesse vindt plaats op het Marktplein van 2 tot en met 6 juni. Iedereen is welkom en het is volledig gratis. Meer info en het volledig programma is te vinden op de Facebookgroep van Sluze Kermesse.

Volledig scherm Archieffoto van Sluze Kermesse in 2018. Toen stonden Les Truttes op het podium. © rv