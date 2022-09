Samen fietsen met een Planckaert... Da’s ook voor bewoners WZC Haerlebout een belevenis

Diksmuide Lappende­ken in Oude Zeedijk krijgt opknap­beurt

Rijd je langs de Oude Zeedijk in Oudekapelle dan let je maar beter extra goed op want de weg is in zeer slechte staat. Het stadsbestuur van Diksmuide heeft nu een budget klaargelegd voor de heraanleg die gepland staat in de eerste helft van volgend jaar.

19 september